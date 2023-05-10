В Британии родились первые дети с генетическим материалом трех родителей. Это поможет в борьбе с наследственными неизлечимыми заболеваниями

В Великобритании в результате применения нового метода ЭКО родились первые дети с генетическим материалом трех родителей. Об этом пишет The Guardian.

«Первый британский ребенок с ДНК от трех людей родился после того, как врачи провели революционную процедуру ЭКО, которая направлена на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний», — отмечает издание.

Британское Управление по оплодотворению и эмбриологии человека подтвердило эту информацию. Там рассказали, что в стране родились «меньше пяти» таких детей, но не стали раскрывать подробности.

Новый метод ЭКО используют для предотвращения развития у детей митохондриальных заболеваний, которые могут серьезно нарушить работу мозга, сердца, печени, а также часто являются причиной ранней смерти.

99,8% ДНК младенцев, который родились от трех человек, все-таки принадлежат матери и отцу. «Но небольшое количество генетического материала — около 37 генов — от донора», — подчеркивает The Guardian.

Британский парламент разрешил проводить искусственное оплодотворение с использованием образцов ДНК от трех человек в 2015 году.

Источник: The Guardian

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