В Балашихе по обвинению в терроризме задержали пятерых молодых людей, в том числе одного несовершеннолетнего

В подмосковной Балашихе силовики задержали пятерых молодых людей, в том числе одного несовершеннолетнего, по обвинению в подготовке взрыва на территории воинской части. Об этом сообщает правозащитный проект «Зона солидарности», а также РБК со ссылкой на собственные источники.

По данным правозащитников, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по «террористической статье».

В свою очередь, РБК уточняет, что дело было возбуждено по статье «об организации и участии в террористическом сообществе». По версии следствия, задержанные планировали сделать подкоп и заложить взрывное устройство, чтобы уничтожить военную технику на территории воинской части №13816.

Для этого фигуранты якобы проводили разведку, и привезли к воинской части «легковоспламеняющееся вещество», а также инструменты для подкопа.

Телеграм-канал Baza сообщает, что задержанными оказались 19-летний Антон Хрипко, а также 20-летние Сергей Корхов, Иван Силин и Илья Коркач. Имя 15-летнего задержанного не называется.

По данным издания, в отношении Хрипко, кроме дела о террористическом сообществе, возбудили еще и дело о подготовке к теракту.

Источники: Baza, РБК, «Зона солидарности»

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