«Разве можно двух девушек в кандалах?» Александр Розенбаум высказался в поддержку арестованных по обвинению в «оправдании терроризма» Жени Беркович и Светланы Петрийчук

Певец Александр Розенбаум высказался в поддержку Жени Беркович и Светланы Петрийчук, арестованных по обвинению в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

9 мая во время праздничного концерта в честь дня Победы в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге он обратился к зрителям с небольшой речью.

В начале Розенбаум упомянул фильм Веры Глаголевой «Одна война», который рассказывает о судьбе советских женщин, родивших детей от немецких солдат во время оккупации. «Я никогда бы не мог и никто из вас не мог представить, что Веру притянули бы за оправдание фашизма», — сказал он.

«Я не смотрел спектакль „Финист Ясный Сокол“, но Женя Беркович и Светлана Петрийчук написали об обманутых женщинах. Я не про политику сейчас говорю, ни в коем случае. Мы понимаем, что кому-то захотелось, но у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно в кандалах двух девушек? Переборщили сильно. Пора заднюю включать», — сказал Розенбаум.

4 мая силовики задержали режиссерку спектакля «Финист Ясный Сокол» Женю Беркович и автора одноименной пьесы Светлану Петрийчук. Дома у них и их родных прошли обыски. В тот же день обеих доставили на допрос в СК, после которого задержали как подозреваемых. На следующий день Беркович и Петрийчук были предъявлены обвинения в «оправдании терроризма», а Замоскворецкий суд отправил обеих в СИЗО на два месяца.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о судьбе реальных российских девушек, которые вышли замуж за радикальных исламистов и уехали к ним в Сирию. Премьера постановки состоялась в 2020 году, а в 2022 спектакль получил премии «Золотая маска» в двух номинациях.

Источник: «Ротонда»

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