В Ленинградской области силовики сорвали домашнюю пацифистскую выставку. Ее участники пытались убежать через окно, но их задержали

В Гатчинском районе Ленинградской области силовики задержали 12 участников пацифистской выставки, которая должна была пройти в частной квартире. Об этом «Холоду» рассказала журналистка RusNews Элина Козевич, которая также оказалась среди задержанных.

«Планировалось открытие пацифистской выставки в Гатчинском районе. Собралось около 10 человек, в том числе авторы некоторых произведений. Развешивали картины, пили чай», — рассказала она.

В какой-то момент, по ее словам, один из молодых людей, выходивших покурить, сказал, что к дому приехали полицейские, а курившую с ним девушку — художницу Юлию Горнову — задержали.

Находившиеся в квартире люди заперли дверь, а когда в нее стали стучать, решили покинуть помещение через окно, так как оно располагалось на первом этаже.

«Я вылезла, взяла чью-то собаку на руки и увидела полицейских. Они сказали, что нас задерживают за кражу, потому что “гости из окон не вылезают”», — рассказала Козевич.

По ее словам, среди задержанных оказалась женщина с двумя детьми, которую сразу отпустили. Остальных 12 человек, включая несовершеннолетнюю девушку, доставили в отделение полиции по Гатчинскому району, где они находились на момент публикации.

Источник: «Холод»

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