«Там каждый текст дышит ненавистью к России». В Петербурге отменили презентацию антивоенной книги «Закат в коричневых тонах»

В Санкт-Петербурге отменили презентацию книги «Закат в коричневых тонах», в которой рассказывается о российских военнослужащих, участвовавших в оккупации Украины. Ее автор, бывший депутат Заксобрания города Сергей Гуляев, предполагает, что его проверяют на «дискредитацию» армии. Об этом он сам рассказал «Холоду».

По словам Гуляева, электронную копию книги он представил жюри литературной премии Гоголя. После этого она попала в руки члена союза писателей Петербурга Дмитрия Филиппова, который недавно вернулся с войны в Украине. Он, по словам Гуляева, начал писать на него доносы во все инстанции.

«Он ее прочитал и возмутился, в общем, не понравилась ему книга. Бумажную версию люди, которые написали на меня донос, не видели», — отметил Гуляев. Он добавил, что на него написали жалобы не только в прокуратуру, но и в городской комитет культуры и администрацию Петербурга.

«Книга получилась жесткая, она антивоенная, безусловно. Она о том, что нельзя войну героизировать, что война — это боль, кровь, подлость, которая вылезает в оккупанте», — сказал Гуляев.

Филиппов в своем телеграм-канале назвал книгу «мерзостью», но пересказал несколько отрывков из нее. «В первом же рассказе, открывающем сборник, воин-афганец шлепает смачную лепеху о том, как русские солдаты и офицеры в Буче коллективно насилуют молодую девушку. Совершив насилие, они уходят, но ночью возвращаются и вновь подвергают насилию девушку, а заодно ее шестилетнюю дочь», — пишет Филиппов.

«Я лишь бегло ознакомился с книжкой, испортив себе настроение на весь вечер, но там каждый текст дышит ненавистью к России и ее Вооруженным Силам, а что ни украинец, то герой, рыцарь без страха и упрека», — заключил Филиппов.

Источники: «Холод», Дмитрий Филиппов

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