В этом году военный парад в честь 9 мая был самым скромным за последние 15 лет. По Красной площади прошли лишь восемь тысяч военных и проехал один танк Т-34.

Современные танки, БТР или БМП, которые российская армия использует в Украине, в этом году не показали. Но традиционно по брусчатке проехали ракетные комплексы «Искандер», а также С-400 и «Ярс». Зрителям также показали бронированные автомобили «Тигр», «Урал», «КамАЗ» и БТР «Бумеранг».

А вот танк в этот раз был всего один — это Т-34, который был принят на вооружение еще в 1944 году. В прошлом году по Красной площади проехали 20 танков трех разных моделей.

«Агентство» обратило внимание, что в параде не участвовали сразу несколько воинских соединений. Так, не было военнослужащих Таманской дивизии, 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской бригады, 45-й отдельной инженерной бригады, а также 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Последняя находилась на харьковском направлении во время осеннего украинского контрнаступления и, как сообщали специалисты американского Института изучения войны, понесла серьезные потери.

В этом году на парад в Москву прилетели семь глав иностранных государств, что нехарактерно для некруглых дат. Вместе с Путиным на трибуне сидели президенты Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и премьер-министр Армении. В прошлом году в Москву на парад не приехал даже Александр Лукашенко.

Более чем в 20 городах России парады и праздничные мероприятия отменили по соображениям безопасности.

Источник: «Агентство.Новости»

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