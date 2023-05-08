В России несколько дней бушуют лесные пожары. Шесть человек погибли. Сгорели тысячи строений и сотни жилых домов 

В Курганской области из-за природных пожаров, которые распространились на жилые дома, погибли шесть человек, еще по меньшей мере 14 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональных медиков. С воскресенья в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Видео: телеграм-канал «Уралити» / шоссе Тюнина в Кургане

По последним данным, огонь уничтожил 3 900 строений и более 300 жилых домов. За несколько дней в регионе зафиксировали 60 очагов лесных пожаров общей площадью 11 тысяч гектар. Ситуацию усугубляет ветер и сухая погода. Власти региона отменили салют и парад в честь 9 мая.

В Свердловской области за два дня площадь пожаров увеличилась в полтора раза. Там горит более 54 тысяч гектар леса. Режим ЧС объявили в трех населенных пунктах. Местные власти назвали ситуацию критической и попросили помощи федерального центра.

Видео: соцсети

В воскресенье стало известно, что из-за пожаров и нарушения электроснабжения город Асбест лишился 80 процентов источников воды. Кроме того, город накрыло едким дымом.

В Омской области врио губернатора региона Виталий Хоценко ввел режим чрезвычайной ситуации. Жители Омска в соцсетях делятся фотографиями затянутого дымом города.

Видео: соцсети

В Тюменской области, по данным местных властей, один человек погиб и несколько пострадали во время тушения природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр.

Видео: соцсети / деревня Коняшина Тюменская область

Также пожары зафиксированы в Челябинской, Амурской областях, в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области.

Источники: ТАСС, Вадим Шумков, Водоканал Асбеста, Виталий Хоценко

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