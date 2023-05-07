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Пророссийские власти Крыма заявили, что системы ПВО сбили над полуостровом несколько десятков беспилотников

17:31 • 07.05.2023

В ночь на 7 мая российские системы ПВО сбили 22 украинских беспилотника над акваторией Черного моря, утверждает Минобороны. Ведомство цитируют РИА Новости. 

Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев сообщил об уничтожении «более 10 дронов», которые якобы были направлены на Крым и Севастополь. По его словам, два беспилотника были сбиты над морем: в районе мыса Херсонес и Северного мола. Еще один упал в лесополосе.

Пророссийский советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал фото одного из упавших беспилотников. По его словам, дрон перехватили российские системы радиоэлектронной борьбы. 

Телеграм-канал Astra сообщает, что утром 6 мая «из-за ракетной опасности» перекрывали движение на Крымском мосту.  

Источники: РИА Новости, Михаил Развозжаев, Олег Крючков, Astra

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