В Петербурге после проверки Роспотребнадзора до 12 мая опечатали Малый драматический театр. Его руководитель выступал против войны в Украине

В Санкт-Петербурге после проверки Роспотребнадзор опечатал до 12 мая здание Малого драматического театра (МДТ). Фотографию опечатанных дверей опубликовало местное издание «Фонтанка».

В свою очередь, депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский сообщил, что проверяющие «обнаружили, якобы, "недостатки" по линии пожарной безопасности и по "санитарно-эпидемиологической" части».

«Все, как обычно, когда надо наехать на неугодных», — написал он, уточнив, что 11 мая суд рассмотрит вопрос о том, чтобы закрыть театр еще на 90 дней для «исправления недостатков».

Позже в Роспотребнадзоре подтвердили, что проверка в МДТ выявила «многочисленные нарушения в области санитарно-эпидимиологических норм».

В пресс-службе МДТ заявили, что спектакли с 6 по 12 мая отменяются, деньги за купленные билеты будут возвращены.

Художественный руководитель МДТ Лев Додин с начала полномасштабного вторжения России в Украину последовательно выступал против войны. В феврале прошлого года он написал сначала личное письмо Владимиру Путина, а затем журнал «Театр» опубликовал его открытое обращение к президенту. «Сегодня, когда над нашими головами вместо голубей мира летают ракеты ненависти и смерти, сказать могу только одно: остановитесь!» — говорилось в нем.

В конце апреля МДТ на месяц перенес спектакли с участием Данилы Козловского. Ранее на актера написал донос глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он написал сотни доносов на российских активистов, журналистов и деятелей искусства.

Бородин просил власти проверить высказывания Козловского о войне на предмет «дискредитации» армии. Вскоре прокуратура начала проверку. Козловский, в свою очередь, подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Виталию Бородину.

Источники: «Фонтанка», МДТ, ТАСС

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