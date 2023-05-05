«Я как женщина, я же не знаю, куда мужчина едет». Россиянка, бывшая замужем за членом «Исламского государства», вместе с другими женами исламистов объявила голодовку в тюрьме Багдада 

В Багдаде в тюрьме строго режима «Русафа» более 400 жен членов «Исламского государства» вторую неделю держат голодовку. Среди них есть гражданки России. С одной из них удалось поговорить журналистам Русской службы Би-би-си.

В багдадскую тюрьму россиянка попала в 2018 году вместе с детьми, после того, как город Тель-Афара освободили от боевиков «Исламского государства». По ее словам, заключенные «Русафы» объявили голодовку из-за несправедливых приговоров, насилия со стороны охранников, а также невыносимых условий содержания.

Всего в «Русафе» содержатся 600 женщин, среди которых десятки гражданок России, а также Турции, Украины, Кыргызстана, Азербайджана, Франции, Германии и других стран. Би-би-си пишет, что в тюрьме также содержатся дети этих женщин, всего их, по подсчетам самих заключенных, около ста.

Первые полтора года после ареста заключенные россиянки тоже жили в тюрьме со своими детьми. Однако потом российские власти постепенно смогли вывезти 122 ребенка и передать их родственникам женщин в России.

Некоторые участницы голодовки отказываются не только от еды, но и от воды. Жены исламистов, которых в Ираке приговорили к большим срокам, настаивают на своей невиновности, требуют пересмотреть их дела и вернуть на родину.

«Не было никаких адвокатов, был переводчик, который не владел русским языком, отсутствовали абсолютно какие-либо доказательства и факты нашей причастности к организации. Знаете, по истечении шести лет тюремного заключения в нечеловеческих, ужасных условиях и четырех лет в отсутствие детей, я полагаю, что даже самое жестокое сердце должно нам сочувствовать», — сказала гражданка России.

По ее словам, за шесть лет в этой тюрьме умерили 60 женщин и 20 детей, последнему из которых было всего три года. Гражданка России утверждает, что ни одна из знакомых ей женщин не вступала в ИГ сознательно. Например, ее муж сказал, что они едут в Турцию.

«Большинство из женщин даже не знали, куда едут. Я как женщина, я же не знаю, куда мужчина едет. Сидишь в машине, едешь», — пояснила она.

Источник: Русская служба Би-би-си

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.