«Хочу спросить у нее, как это поможет моему ребенку». Главу «Центра Т» Яна Дворкина, опекающего ребенка с инвалидностью, оштрафовали на 100 тысяч рублей по доносу сотрудницы опеки 

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей главу инициативной группы помощи трансгендерным и небинарным людям «Центр Т» Яна Дворкина по статье о «пропаганде» ЛГБТ. Об этом «Холоду» сообщил его защитник и руководитель правозащитной организации «Дело ЛГБТ+» Владимир Комов.

По его словам, поводом для возбуждения дела стали посты Дворкина в его телеграм-канале «Откровенно ЛГБТ+», в котором на момент их публикации было около 700 подписчиков.

В одном из них, он шуточно прокомментировал слова депутата Госдумы Виталия Милонова о том, что все, кто уехал из России — «активные гомосексуалисты», предположив, что в России остались «пассивные гомосексуалисты» — «без партнеров и секса».

Как отметил Комов, дело Дворкина рассмотрели с огромным количеством нарушений и защита обязательно обжалует вынесенное решение. «Нам просто интересно, чтобы Мосгорсуд посмотрел на это безобразие», — сказал Комов.

В свою очередь, сам Ян Дворкин сообщил «Холоду», что донос на него написала начальница отдела из органов опеки, которые сопровождают его и его ребенка уже шесть лет.

«Никаких вопросов ко мне не было никогда. Но начальница отдела написала на меня донос, о котором, похоже, не знали даже остальные сотрудники опеки. Очень хочу теперь прийти, посмотреть ей в глаза и спросить как именно это поможет моему ребенку то, что я сто тысяч рублей потрачу теперь не на него, а на выплату штрафа», — сказал Дворкин.

При этом он отметил, что ему приходилось эпизодически общаться с сотрудницей, которая написала на него донос, но раньше никаких проблем не возникало. «Я это могу объяснить только трансфобией. Когда человек видит трансгендерного или гомосексуального человека и начинается его травля», — сказал Дворкин.

Источник: «Холод»

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