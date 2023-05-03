«Украина ведет исключительно оборонительную войну»: в Киеве отрицают причастность к атаке беспилотников на Кремль

Украинская сторона отрицает свою причастность к атаке беспилотников на Кремль. Об этом в своем твиттере написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Украина ведет исключительно оборонительную войну и не наносит удары по объектам на территории РФ. Зачем? Это не решает ни одной военной проблемы. Но это дает РФ основания оправдывать свои нападения на мирных жителей...», — сказал Подоляк.

Также он предположил, что атака на Кремль могла быть совершена российскими партизанами: «Мы с интересом наблюдаем за ростом числа аварий и инцидентов, происходящих в разных уголках РФ. Появление неопознанных беспилотных летательных аппаратов на объектах энергетики или на территории Кремля может свидетельствовать лишь о партизанской деятельности местных сил сопротивления. Как известно, беспилотники можно купить в любом военном магазине…».

Подоляк также написал, что Россия «явно готовит масштабный теракт». Он добавил, что в стране «что-то происходит, но уж точно без беспилотников Украины над Кремлем».

Атаку дронов на администрацию Путина, о которой сообщили 3 мая в Кремле, также прокомментировал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. В разговоре с «Русской службой Би-би-си» он назвал целью Киева освобождение оккупированных Россией территорий. «Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — сказал Никифоров.

По его словам, Москва «нагнетает ситуацию перед 9 мая», а настоящими терактами назвал удары российских войск по жилым домам в Днепре и Умани.

Источники: Михаил Подоляк, «Русская служба Би-би-си»

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