Российские власти заявили, что Украина попыталась атаковать Кремль дронами

Российские военные сбили два беспилотника над Кремлем. Об этом заявили в пресс-службе президента, передают РИА Новости. Пострадавших при этом нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина на момент атаки в Кремле не было, и что он работает в Ново-Огарево.

В Кремле произошедшее назвали «спланированной террористической акцией и покушением на президента РФ накануне Дня Победы». Там добавили, что Россия «оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным». Пресс-службу президента цитирует ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин под угрозой административной и уголовной ответственности запретил запускать в городе гражданские беспилотники без согласования.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что планы провести на Красной площади парад 9 мая сохраняются.

Источники: РИА Новости (2), ТАСС, Сергей Собянин

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