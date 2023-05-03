Москвичке, которая критиковала войну в Украине, выбили два зуба и разбили лицо в отделении полиции

36-летнюю жительницу Москвы Инну Оленич задержали в октябре 2022 года, в отделении полиции ей разбили лицо и выбили два зуба. Об этом сообщает «Команда против пыток».

13 октября Оленич вместе со своим другом Николаем вышла из дома в магазин. До этого они выпивали алкогольные напитки. По дороге друзья громко обсуждали разные темы, включая войну в Украине. К Инне и Николаю подошли охранники жилого комплекса и после словесной перепалки вызвали полицию. Друзей доставили в ОМВД по Лосиноостровскому району.

Там один из силовиков начал досматривать сумку Оленич — это попало на камеру видеонаблюдения в отделе. На записи видно, как девушка попыталась отобрать сумку. Полицейский в ответ повалил девушку на пол лицом вниз, заломил руки за спиной и надел на нее наручники. Когда Оленич встала, она провела рукой по щеке и увидела на ладони свои зубы и кровь.

«У меня было выбито два передних зуба с левой стороны и еще половина третьего зуба. На полу, на моей одежде также была кровь», — рассказала Оленич «Команде против пыток». Она несколько раз просила силовиков вызвать скорую, но те отказались это делать. Инну и ее друга Николая оставили в отделе полиции на ночь. На следующий день Бабушкинский районный суд назначил им штрафы по 1000 рублей по статье о мелком хулиганстве и нецензурной брани в общественном месте (часть 1 статьи 20.1 КоАП). После суда Оленич отпустили домой, а ее друга сначала отвезли в военкомат, после чего также отпустили.

Оленич съездила в травмпункт, где у нее зафиксировали множественные гематомы. В то же время травму челюсти ей диагностировать не смогли из-за отсутствия в клинике нужного специалиста. Также Оленич обратилась на горячую линию МВД и рассказала о произошедшем. Затем она написала заявление в МВД и в Следственный комитет. В январе 2023-го следователь начал проверку, а в феврале отказал в возбуждении уголовного дела против полицейского.

Юристы московского филиала «Команды против пыток» обратились в прокуратуру с жалобой на отказ в возбуждении дела. При даче показаний полицейский, который в октябре повалил Оленич на пол, сказал, что она сама «поскользнулась и ударилась лицом об пол».



Источник: «Команда против пыток»

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