Беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае и аэродром в Брянской области. Это по меньшей мере пятый удар по объектам в российском тылу за последние три дня 

Утром 3 мая в поселке Волна Краснодарского края в результате падения беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Сообщение о пожаре также подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку», — написал он в своем телеграм-канале. При этом Кондратьев опроверг сообщения о начале эвакуации жителей поселка.

В тот же день Baza сообщила, что украинские беспилотники атаковали военный аэродром в Брянской области. По данным телеграм-канала, как минимум два из них взорвались на его территории, в результате чего небольшие повреждения получил транспортный самолет Ан-124, который не эксплуатируется. Еще два дрона якобы уничтожили из стрелкового оружия, а пятый — не нашли, утверждает Baza.

Власти региона эти сообщения никак не комментировали, о пострадавших также ничего не известно. Это по меньшей мере пятая атака на объекты в российском тылу за три дня.

Накануне вечером произошел взрыв в районе станции Снежетьская, недалеко от Брянска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава, никто не пострадал.

За день до этого на 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча также произошел взрыв, в результате чего с рельс сошли два локомотива и семь вагонов состава, который перевозил топливо. Пострадавших не было.

Также 1 мая неизвестные подорвали опору линии электропередач в Гатчинском районе Ленинградской области. Позже «Фонтанка» сообщила, что рядом с местом взрыва обнаружили три взрывных устройства с электронными таймерами. Одно — на упавшей опоре, а еще два с взрывчатым веществом массой около 300 и 600 граммов якобы сняли с соседней опоры.

Источники: ТАСС, Вениамин Кондратьев, Baza, Александр Богомаз (2), «Фонтанка»

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