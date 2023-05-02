В Киеве утверждают, что Россия намеренно наносит удары по мирному населению, чтобы ускорить контрнаступление ВСУ

Российские военные прицельно наносят удары по украинским гражданским объектам, чтобы ускорить начало контрнаступления ВСУ или принудить Киев к срочным переговорам. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Совершенно очевидно, что определенная смена тактики есть. В этом нет сомнений, потому что они наносят прямые удары именно по гражданским, многоквартирным зданиям или местам, где есть много жилья гражданского населения», — цитирует его слова «РБК-Украина».

Как полагает Подоляк, таким образом российское Минобороны преследует несколько целей. Так, российские военные хотят спровоцировать более ранее начало ожидаемого украинского контрнаступления, не дав ВСУ полностью подготовиться к нему.

Другая версия, озвученная Подоляком, говорит, что, нанося удары по гражданским, Москва пытается повлиять на жителей западных стран, которые под впечатлением от убийств мирных украинцев могут начать требовать срочных переговоров.

«Третья причина — они хотят понять, можно ли атаковать не только по тем траекториям, по которым они атаковали зимой и осенью, можно ли атаковать в обход наших систем ПВО гражданское население. И они смотрят, полностью ли мы закрыли небо или нет», — добавил Подоляк.

Меньше чем за неделю российские войска нанесли сразу два массированных ракетных удара по украинским городам, жертвами которых стали десятки гражданских.

Так, в ночь на 1 мая, как заявило командование ВСУ, российские военные выпустили по Украине 18 крылатых ракет, 15 из которых были сбиты. В результате обстрела Павлограда в Днепропетровской области были повреждены десятки жилых домов. Жертвами удара стали два человека, еще 40 были ранены, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

За три дня до этого Россия обстреляла города в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях. Всего, по данным ВСУ, было выпущено 23 ракеты, 21 из которых удалось сбить.

Одна из российских ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани, обрушив целый подъезд. В результате погибли 23 человека, в том числе шестеро детей.

О планах начать контрнаступление этой весной украинское военное командование и политическое руководство говорят последние несколько месяцев. Как не раз заявляли в Киеве, сроки его начала обусловлены в первую очередь поставками западного вооружения, в частности, современных танков Leopard 2 и Abrams M1, а также бронетранспортеров и боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.

Как писала The New York Times, ссылаясь на данные из недавней утечки секретных документов Пентагона, для участия в наступлении Киев при поддержке США и других стран НАТО подготовил 12 новых бригад численностью четыре тысячи человек каждая.

Американский Институт изучения войны (ISW) также связывает недавние ракетные обстрелы украинских городов с ожиданием начала контрнаступления ВСУ. «Минобороны в последнее время поменяло риторику и активно описывает ракетные обстрелы, что, по всей вероятности, призвано продемонстрировать проактивный подход в ответ на растущие опасения в российском информационном пространстве в связи с украинским контрнаступлением», — пишут аналитики ISW в свежей сводке.

Ранее основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин не раз заявлял, что контрнаступление украинской армии начнется, вероятно, в первой половине мая. По его словам, уже в первых числах месяца на востоке Украины установится сухая погода, что в скором времени сделает поля и проселочные дороги в зоне боевых действий проходимыми для тяжелой украинской бронетехники.

Источник: «РБК-Украина», ISW

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.