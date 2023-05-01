Самая массовая первомайская демонстрация в России в этом году прошла в игре Minecraft

Несмотря на то, что власти не стали в этом году проводить масштабные мероприятия, приуроченные к 1 мая, в ряде российских городов и виртуальных локаций все же прошли праздничные акции.

В Новосибирске прошли сразу два мероприятия. Шествие в центре города, куда пришли около 200 человек, возглавил мэр Анатолий Локоть. В ходе акции он оправдывал вторжение в Украину.

Фото: Анатолий Локоть

А на согласованный митинг на окраине Новосибирска под лозунгом «Никакой войны, кроме классовой» пришли, по данным Doxa, около 50 человек. Его организовали коммунисты из «Красного поворота». Участники митинга скандировали «Нет фашизму» и «Нет капитализму». Ранее мэрия Новосибирска не разрешила местному «Яблоку» провести 1 мая шествие «За мир».

В Чите согласованный с властями митинг прошел также на окраине города. В акции участвовали 33 человека. Они критиковали губернатора Забайкальского края Александра Осипова и решение Владимира Путина начать войну против Украины.

«В Уголовный кодекс приняты статьи, которые может сами по себе сформулированы еще более-менее корректно, но на практике массу людей наказывают просто за лозунги "Миру — мир", "Нет войне", а пропагандистам дали зеленый свет: по телевизору орут такую дичь, которую раньше вообразить было невозможно», — сказал присутствующий там представитель общественного объединения «Гражданская солидарность» Александр Жданов.

В Екатеринбурге три человека вышли в одиночные пикеты. Татьяну Камчатову, которая стояла с плакатом «Миру — мир. Нет войне», задержали и оформили на нее протокол о повторной «дискредитации» армии.

Видео: «ОВД-Инфо»

Также полицейские задержали двух сестер Анну и Надежду Сайфутдиновых из-за плакатов «Миру — мир». На Надежду составили протокол за нарушение правил проведения митинга, а на ее сестру по статье о «дискредитации». Силовики объяснили это тем, что Анна во время задержания сказала фразу «Россия бомбит Украину».

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади задержали пикетчика Сергея Тужилова. Он стоял с плакатом «Мир! Труд! Май!» и зачеркнутой литерой Z.

В Казани на Наиля Мухаметшина, который вышел с плакатом «Миру — мир, нет войне, свободу политзаключенным», составили протокол о «дискредитации» армии. В Майкопе силовики задержали Александра Фаустова. Ему вменяют ту же статью из-за плаката «Нет войне».

Самым массовым, по заявлению его организаторов из ЛДПР, стал виртуальный первомайский митинг в игре Minecraft. Участники акции собрались у построенной ранее на одном из серверов статуи покойного основателя партии Владимира Жириновского.

Как утверждают в ЛДПР, принять участие в праздничной виртуальной акции собрались более 12 тысяч пользователей из-за чего якобы рухнул сервер. Однако на распространенном видео количество участников едва ли превышает пару сотен. Тем не менее этот митинг все равно можно считать самой массовой первомайской акцией, прошедшей сегодня в стране.

Источники: Doxa, «Сибирь.Реалии», ЛДПР, «ОВД-Инфо» (2), «Красный поворот», Анатолий Локоть

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