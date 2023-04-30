В ФСБ заявили, что спустя 26 лет раскрыли убийство вице-губернатора Петербурга. Заказчиком назвали лидера тамбовской ОПГ 

В ФСБ заявили, что раскрыли убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году. По данным спецслужбы, заказчиком убийства был лидер тамбовской организованной преступной группировки Владимир Барсуков (Кумарин).

По данным следствия, он лично передал исполнителям оружие, а именно автомат Калашникова. При этом имена исполнителей убийства силовики не называют. Сообщается, что один из них «осуществлял наблюдение за местом жительства вице-губернатора и передавал своему подельнику информацию о его передвижении», а второй — стрелял по автомобилю. Оба фигуранта якобы признались в совершении преступления.

Михаил Маневич был убит 18 августа 1997 года. Его автомобиль обстреляли на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Маневич был ранен в шею и грудь, он умер по дороге в больницу. Его жена получила легкое ранение. Как утверждало следствие, на месте преступления убийца оставил автомат Калашникова с оптическим прицелом.

Владимир Барсуков (Кумарин) находится под стражей с 2007 года. Его судили за рейдерство, вымогательство, отмывание денег, а также признали виновным в покушении на совладельца «Петербургского нефтяного терминала» Сергея Васильева.

В 2019 году Барсукова признали виновным в создании тамбовской организованной преступной группировки и приговорили в совокупности к 24 годам лишения свободы. Кроме того, в том же году ему ​​предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой.

Источники: ЦОС ФСБ, «Медиазона»

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