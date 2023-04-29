В Санкт-Петербурге арестовали аспиранта, который поджег музей по заданию телефонных мошенников

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 25-летнего аспиранта Алексея Грибанова на два месяца, сообщает пресс-служба городских судов. Его обвиняют в хулиганстве по мотивам политической вражды (часть 2 статьи 213 УК).

По версии следствия, 26 апреля Грибанов облил горючей жидкостью фасад Историко-литературного музея города Пушкина и поджег его. Здание в итоге не пострадало, пишет «Фонтанка». Мужчину задержали в тот же день недалеко от музея.

На допросе Грибанов рассказал, что совершить поджог его заставили телефонные мошенники. Они якобы пообещали избавить аспиранта от кредитов, оформленных на его имя преступниками. Затем они сказали, что на его имя пришла повестка, и предложили «отомстить». В итоге Грибанов согласился поджечь расположенное через дорогу от военкомата здание музея. Как пишет «Фонтанка», он прокричал украинское патриотическое приветствие и ожидал, что его «с успешной миссией поздравят в ФСБ».

Алексею Грибанову грозит до семи лет лишения свободы.

Источники: пресс-служба судов Санкт-Петербурга, «Фонтанка»

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