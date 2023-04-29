Поддержать
Новости

В Санкт-Петербурге арестовали аспиранта, который поджег музей по заданию телефонных мошенников

12:37 • 29.04.2023

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 25-летнего аспиранта Алексея Грибанова на два месяца, сообщает пресс-служба городских судов. Его обвиняют в хулиганстве по мотивам политической вражды (часть 2 статьи 213 УК). 

По версии следствия, 26 апреля Грибанов облил горючей жидкостью фасад Историко-литературного музея города Пушкина и поджег его. Здание в итоге не пострадало, пишет «Фонтанка». Мужчину задержали в тот же день недалеко от музея. 

На допросе Грибанов рассказал, что совершить поджог его заставили телефонные мошенники. Они якобы пообещали избавить аспиранта от кредитов, оформленных на его имя преступниками. Затем они сказали, что на его имя пришла повестка, и предложили «отомстить». В итоге Грибанов согласился поджечь расположенное через дорогу от военкомата здание музея. Как пишет «Фонтанка», он прокричал украинское патриотическое приветствие и ожидал, что его «с успешной миссией поздравят в ФСБ». 

Алексею Грибанову грозит до семи лет лишения свободы.

Источники: пресс-служба судов Санкт-Петербурга, «Фонтанка» 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»