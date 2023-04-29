Суд в Свердловской области отправил под арест двух обвиняемых по уголовному делу о крупном пожаре в Сосьве

Серовский районный суд арестовал сотрудника управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа Вячеслава Алексеева и управляющего пилорамой Газанфара Мамедова по делу о пожаре в поселке Сосьва. Они будут находиться под стражей до 26 июня, говорится в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области.

Как отмечает издание It’s My City, 40-летнего Алексеева и 29-летнего Мамедова обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух человек (часть 3 статьи 219 УК). На Мамедова также заведено дело по статье об уничтожении и повреждении имущества по неосторожности (часть 3 статьи 293 УК).

Сразу несколько пожаров вспыхнули в Свердловской области 25 апреля. Один из самых крупных произошел в Сосьве — там сгорело более 150 строений и погибли два человека. В результате поселок оказался практически полностью разрушен. Пожар смогли локализовать только на следующий день.

Источник: прокуратура Свердловской области, It’s My City

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