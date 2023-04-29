Польша приступила к изъятию школы при российском посольстве в Варшаве. Российский МИД обвинил власти страны в захвате учреждения

Польские власти приступили к изъятию школы при российском посольстве в Варшаве в пользу государства, сообщает РИА Новости. Сотрудники образовательного учреждения должны покинуть здание до вечера 29 апреля.

В субботу утром сотрудники полиции и представители мэрии Варшавы приехали к зданию школы при российском посольстве, чтобы описать имущество, говорится в сообщении агентства. После того, как сотрудники российской дипмиссии отказались открывать ворота, специально приглашенные службы вскрыли калитку.

В российском МИДе происходящее назвали «захватом» учебного учреждения. «Рассматриваем эти очередные враждебные действия польских властей как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. В ведомстве также пообещали «жесткую реакцию и последствия для польских властей и интересов Польши в России» в ответ на «столь наглый шаг Варшавы».

Российский посол в польской столице Сергей Андреев также назвал происходящее нарушением Венской конвенции и добавил, что школа продолжит работу в другом помещении дипмиссии.

МИД Польши запустил процесс изъятия недвижимости в Варшаве, находящейся во владении России и не использующейся в дипломатических целях, в марте 2022 года. Польская сторона объяснила это решение «диспаритетом объема имущества, принадлежащего [России] в польско-российских отношениях», а также «отсутствием перспективы решения этой проблемы в обозримом будущем», пишет РБК.

«Коммерсантъ» отмечает, что польская сторона планирует использовать изъятые здания, чтобы разместить в них пострадавших на войне в Украине. Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясин сообщил, что здание школы было занято россиянам незаконно, передает издание.

Источники: РИА Новости, МИД России, РБК, «Коммерсантъ»

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