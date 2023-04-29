Полиция объявила в розыск сыктывкарского журналиста Виктора Кокарева. Провластная блогерка обвиняет его в краже у нее мобильного телефона в офисе КПРФ

МВД объявило в розыск сыктывкарского журналиста Виктора Кокарева. На соответствующую карточку в базе данных МВД обратила внимание «Новая газета». В карточке указано, что Кокарев «разыскивается по статье УК», но не уточняется, по какой именно.

В начале апреля к Кокареву, а также к сотруднику регионального офиса КПРФ Илье Болобану и муниципальному депутату Святославу Красикову пришли с обысками. Они были связаны с уголовным делом о грабеже с применением насилия (пункт «г» части 2 статьи 161 УК). 8 апреля Болобана арестовали, Кокарев и Красиков проходят по этому делу свидетелями.

Заявление на мужчин написала жительница Сыктывкара, авторка телеграм-канала «Политсквирт» Татьяна Кузнецова. «Новая газета» отмечает, что ее паблик на 280 человек заполнен критикой депутата Госдумы от Коми Олега Михайлова и комплиментами в адрес главы Коми Владимира Уйбы.

Кузнецова утверждает, что 27 марта пришла к Олегу Михайлову на прием в офис КПРФ. Когда ее попросили подождать, она зашла в кабинет, где находились Кокарев, Болобан и Красиков. По словам Кузнецовой, они напали на нее, избили и отняли мобильный телефон. В ходе обысков силовики устройство не нашли.

Кокарев, Болобан и Красиков говорят, что все было наоборот, и что Кузнецова устроила в кабинете погром. «Новая газета» отмечает, что главной «целью» Кузнецовой с большой вероятностью был Михайлов: на выборах он обошел кандидата от «Единой России» и не голосовал за присоединение украинских территорий к России. К тому же, Михайлов давно находится в конфликте с главой республики Владимиром Уйбой. Сам депутат называет Кузнецову «провокаторшей».

В разговоре с «Новой газетой» Виктор Кокарев сказал, что ничего не знает о смене своего процессуального статуса. Он предположил, что это может означать, что теперь он проходит по делу подозреваемым.



Источник: «Новая газета»

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