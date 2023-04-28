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В Умани Черкасской области российская ракета ударила по многоэтажному дому. Погибли 14 человек

13:08 • 28.04.2023

В Умани Черкасской области в результате российского обстрела погибли 14 человек. Ракета попала по жилому многоэтажному дому. Среди погибших — ребенок 3-4 лет, рассказали в офисе президента Украины. Ранены 17 человек.

«На месте трагедии развернут оперативный штаб и палатки, где наши граждане из соседних домов и наиболее пострадавшего дома могут переждать, пока местные власти предоставят им места для временного убежища. В настоящее время местные власти обеспечили всех продуктами питания. Кроме того, работает телефон горячей линии, куда могут обратиться родные и близкие людей, проживавших в пострадавшем доме», —  написал глава МВД Украины Игорь Клименко.

Сегодня ночью российскому обстрелу также подверглись Днепр и город Украинка Кивеской области. В Днепре погибли женщина и ребенок. В Украинке обломки ракеты попали в жилой дом, пострадала 13-летняя девочка.

Источник: МВД Украины, Русская служба Би-би-си

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