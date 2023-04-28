У юристки «Команды против пыток» Ольги Садовской в ходе обыска изъяли 80 охотничьих патронов. Она говорит, что не знала о них

В ходе обыска у юристки «Команды против пыток» Ольги Садовской изъяли два мобильных телефона, ноутбук и 80 охотничьих патронов. Об этом сообщается в телеграм-канале организации. При этом Садовская в разговоре с «Дождем» сказала, что не знала о патронах и предположила, что они принадлежали ее бывшему супругу.

«Патроны достались мне, видимо, от моего бывшего мужа. Он их забыл забрать. Я не знала, что они лежат в дальней части шкафа, поэтому для меня это была удивительная новость», — сказала Садовская. По ее словам, сами силовики в ходе обыска вели себя корректно и все происходило в рамках закона, за исключением того, что в квартиру юристки не пустили адвоката.

Ольга Садовская сообщила, что следственные действия были связаны с уголовным делом, которое возбудили в Северной Осетии. О других подробностях ей неизвестно. Юристка назвала происходящее давлением на правозащитников.

Утром 28 апреля обыски также прошли в квартирах еще двух юристов «Команды против пыток» и в офисе организации. В телеграм-канале КПП говорится, что юристы были допрошены в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении человека, заявившего о пытках в Северной Осетии. Подробности этого процесса не раскрываются.

«Правоохранители используют уголовное дело, возбужденное в отношении нашего заявителя, чтобы оказать давление на одну из немногих правозащитных организаций, которые продолжают работать в России», — сказал руководитель направления общественных расследований «Команды против пыток» Олег Хабибрахманов.

Источники: «Команда против пыток», «Дождь»

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