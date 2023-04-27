Владимир Путин подписал указ, который позволяет депортировать украинцев с оккупированных Россией территорий, если те участвуют в митингах или «финансируют терроризм»

Президент подписал указ, согласно которому с оккупированных Россией территорий можно будет депортировать украинцев и людей без гражданства, которые «создают угрозу нацбезопасности»: участвуют в митингах или пикетах либо «финансируют терроризм». Документ опубликован на сайте Кремля.

Указ касается самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных частей Запорожья и Херсонской области. В нем говорится, что украинцы и люди без гражданства, проживающие там и не захотевшие получить российский паспорт, признаются иностранцами. Согласно указу, если у этих людей есть документы, «подтверждающие права иностранцев или лиц без гражданства на постоянное проживание» в этих областях, они могут продолжать жить там на основании этих документов до 1 июля 2024 года. До 31 декабря 2023-го иностранцам и людям без гражданства «разрешается» работать без разрешения на работу и не оформлять полис ОМС.

Также они могут подать заявление на получение вида на жительство. Путин ускорил и упростил процедуру для жителей оккупированных территорий. Например, получить документ можно будет не позднее чем через 20 дней, при этом отказать в нем можно будет только если люди предоставят поддельные документы. Если украинцы или люди без гражданства, живущие на оккупированных Россией территориях, до 1 октября 2023 года обратятся в МВД, им автоматически выдадут визу или миграционную карту. Своим указом Путин запретил депортировать из России тех, кто получил перечисленные выше документы или пошел воевать в составе российской армии.

В то же время документ предполагает, что некоторых украинцев и людей без гражданства все же можно выдворить с оккупированных территорий. Это коснется тех, кто «выступает за насильственное изменение основ конституционного строя» России, «планирует, финансирует или совершает террористические акты», а также «посягает на общественную безопасность» — то есть участвует в «несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетах». Согласно указу, такие «нарушители» обязаны покинуть территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также оккупированных частей Запорожья или Херсонской области в течение трех дней с момента получения уведомления о депортации.



Источник: Кремль

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