В московский суд поступили материалы дела россиянки Софьи Сапеги, которая сейчас отбывает шестилетний срок в Беларуси за администрирование телеграм-канала

В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы дела россиянки Софьи Сапеги, которая сейчас отбывает шестилетний срок в Беларуси за администрирование оппозиционного телеграм-канала. На это обратила внимание «Медиазона».

В России Сапегу будут судить по статье о превышении полномочий сотрудником частного охранного предприятия (часть 1 статьи 203 УК). Как отмечает «Медиазона», обычно по этой статье судят охранников супермаркетов, которые применили насилие к покупателям.

В начале апреля адвокат осужденной россиянки Антон Гашинский рассказал о запуске процедуры по передаче Сапеги на родину. Телеграм-канал Baza писал, что родители Сапеги подали в российский Минюст ходатайство о ее переводе в колонию в России. Издание уточнило, что белорусская сторона дала согласие на перевод, и что сейчас семья заключенной ждет российского суда. Он должен установить, какой срок Сапега должна будет провести в российской колонии.

Софью Сапегу задержали в мае 2021 года в аэропорту Минска вместе с бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Они летели рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, однако самолет совершил незапланированную посадку в столице Беларуси. В мае 2022-го Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК Беларуси) и незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни (статья 179 УК Беларуси). По версии следствия, Сапега администрировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси», в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

Источник: «Медиазона»

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