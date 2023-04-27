В Екатеринбурге силовики задержали главу местного «Мемориала» Алексея Мосина и составили на него сразу два протокола о «дискредитации» армии

Рано утром 27 апреля домой к главе екатеринбургского «Мемориала» историку Алексею Мосину пришли силовики. Они отвезли его в «Ельцин-центр», где изъяли учредительные документы юридических лиц «Мемориала». Затем его доставили в отдел полиции, где составили на него сразу два протокола о «дискредитации» армии. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мемориала».

Там уточняется, что поводом для составления протоколов стали публикации на сайте уральского «Мемориала». В частности, заявление правления ликвидированного «Международного Мемориала», приуроченное к годовщине начала российского вторжения в Украину и опубликованное 24 февраля 2023 года.

По данным местного издания It’s My City, проверить публикации на сайте уральского «Мемориала» от силовиков потребовало «Оренбургское казачье войско» — они были недовольны тем, что в них российскую армию называли агрессором, а «спецоперацию» вторжением.

При этом в «Мемориале» подчеркнули, что Мосин не является администратором сайта, где были опубликованы эти материалы, и не имеет к нему доступа.

По данным «Коммерсанта», силовики также проверяют «Мемориал» по статье об «осуществлении деятельности иностранной или международной нежелательной НПО». Как утверждают источники издания, поводом для подозрений якобы стало то, что в конце марта Алексей Мосин привез из-за границы восемь с половиной тысяч евро наличными. Эти деньги, по словам собеседника газеты, он мог получить от американского фонда NED.

В июне прошлого года сотрудники центра «Э» уже обыскивали офис уральского «Мемориала». Тогда поводом для визита силовиков стал анонимный донос, в котором говорилось, что правозащитники якобы распространяют экстремистскую литературу. Изъятые в ходе обыска вещи позже были возвращены, отмечает «Коммерсант».

Источники: «Мемориал», «Коммерсантъ», It’s My City

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