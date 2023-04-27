Участник фестиваля бега в Новосибирске, который вышел на дистанцию в футболке с украинским флагом, отсудил у государства 15 тысяч рублей за незаконное преследование 

Центральный районный суд Новосибирска присудил Андрею Корольчуку компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Осенью 2022 года его доставили из Бердска в отдел полиции в Новосибирске. Суд признал действия силовиков незаконными.

В сентябре прошлого года Корольчук участвовал в фестивале бега в Новосибирске. На дистанцию он вышел в кофте, которую снял после старта, оставшись в футболке с изображением украинского флага на груди.

Символика Украины не вызвала никакой реакции окружающих и, завершив свое выступление, Корольчук вернулся домой в Бердск. На следующий день ему позвонили из полиции.

«Знаете, какая сейчас ситуация в стране? До нас дошла информация, что вы бежали с украинским флагом. Надо, чтобы вы дали по этому поводу объяснение», — сказал ему по телефону оперативник.

По требованию силовиков Корольчук приехал в местную полицию, откуда его доставили в отделение в Новосибирске. Там, по его словам, его допрашивал сотрудник центра «Э», который просил показать татуировки (у Корольчука их не оказалось) и задавал вопросы об отношении к войне в Украине. Затем на Корольчука составили протокол о «дискредитации» армии.

Сам он вину не признал, а свой поступок объяснил тем, что после начала военных действий «был как в анабиозе», а футболку с флагом Украины надел в знак солидарности с живущими там родственниками.

Спустя два дня производство по делу Корольчука прекратили за отсутствием факта правонарушения.

Источник: «Сибирь.Реалии»

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