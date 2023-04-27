Студентов МИСИС без их согласия зарегистрировали на участие в «Диктанте Победы»

Студентов первого курса факультета лингвистики Университета науки и технологий МИСИС без их согласия зарегистрировали на участие в «Диктанте Победы». Об этом «Холоду» на условиях анонимности рассказала одна из учащихся.

По ее словам, студентам трех групп из 13 на электронную почту пришли письма с подтверждением регистрации на «Диктант Победы» через платформу TimePad. При этом самостоятельно учащиеся на это мероприятие не регистрировались. Студентка, пообщавшаяся с «Холодом», предположила, что у остальных десяти групп в расписании стояли «слишком важные пары, чтобы их с них забирать».

Представители администрации вуза в обмен на участие в диктанте освободили студентов от занятий по физкультуре. Кроме того, «успешное выполнение заданий Диктанта» пообещали «засчитать в рамках курса “История”». Студентка, сообщившая об этом «Холоду», отменила свою регистрацию на диктант и порекомендовала сделать это своим одногруппникам. На мероприятие она не пошла.

«Диктант Победы» прошел в МИСИС днем 27 апреля. В телеграм-канале университета написали, что он проводится с 2019 года в России и еще в 46 странах. «Приняв участие, ты сможешь почтить память тех, кто сражался за нашу Родину, и проверить свои знания о событиях и датах Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении. Там также добавили, что участие в акции носит добровольный характер.

На сайте «Диктанта Победы» в качестве его организаторов значится первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Проект работает при поддержке «Единой России», «Молодой гвардии» и «МуZея Победы».



Источники: «Холод», «Мой МИСИС», «Диктант Победы»

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