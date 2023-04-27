Группы бюджетников будут патрулировать Москву и искать дроны во время майских праздников

Группы бюджетников в Москве будут патрулировать город во время майских праздников и искать беспилотники. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на сотрудников одного из ведомств, привлеченного к дежурствам. Смены таких «мобильных бригад» расписаны с 27 апреля по 9 мая включительно.

Патрули должны будут выявлять неопознанные летательные аппараты в небе, следить за «неблагонадежными личностями», подозрительными автомобилями и забытыми вещами, а также проверять чердаки и подвалы всех домов на закрепленных за ними участках.

За последние несколько дней в Москве и области нашли несколько упавших беспилотников. В одном из них, по данным ТАСС, была взрывчатка.

Источник: «Осторожно, новости»

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