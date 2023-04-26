«Во многих странах это практикуется». Депутат Картаполов предложил гражданам России самим защищать границы страны 

Защиту границ России необходимо возложить на граждан, объединив их в добровольные дружины. Об этом, отвечая на вопрос журналистов Ura.ru о защите приграничных территорий от украинских диверсий, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно», — пояснил он.

По словам Картаполова, подобный подход к обеспечению безопасности границ государства «практикуется во многих странах», в том числе в «бывшей просвещенной» Европе.

Он подчеркнул, что важно принять принципиальное решение «доверяем ли мы народу в части, касающейся ответственности за безопасность наших приграничных территорий».

«Если доверяем, то доверяем. А дальше уже будет формироваться технология: какие подразделения, сколько их будет, какая их организация, вооружение будет или не будет, кому они будут подчиняться, с кем будут взаимодействовать», — сказал Картаполов.

Источник: Ura.ru

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