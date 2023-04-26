В России освободился первый осужденный по статье о «фейках» о российской армии. В заключении он провел девять месяцев

В Ростове-на-Дону из СИЗО вышел на свободу Максим Рачков. Он был осужден на полтора года колонии-поселения по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Об этом сообщил телеграм-канал правозащитного проекта «Сетевые свободы», чей адвокат Иван Бондаренко защищал Рачкова в суде.

Поводом для уголовного преследования Рачкова стал его репост во «ВКонтакте» 21 марта 2022 года видео с разгоном стихийного митинга в Херсоне вскоре после его захвата российскими войсками. На кадрах военные стреляют из автоматического оружия, чтобы разогнать толпу с украинскими флагами.

Изначально этот ролик был опубликован на сайте издания The Insider, которое на тот момент еще не было признано в России ни «иноагентом», ни «нежелательной» организацией.

Вскоре после публикации на пост Рачкова обратили внимание сотрудники ростовского Центра по борьбе с экстремизмом. Позже эксперты Ростовского центра судебных экспертиз Дубская и Голикова подготовили заключение о том, что пост содержит утверждение о факте стрельбы российских военных по демонстрантам, а фраза «ведут себя как нацистские фашисты», как утверждали эксперты, содержит «информацию, направленную на дискредитацию военной спецоперации РФ», а также «косвенно Президента РФ — В.В. Путина, по признакам политической и идеологической ненависти или вражды».

После этого против Рачкова было возбуждено уголовное дело по статье о распространении «фейков» об армии «по мотивам политической ненависти». 21 июля 2022 года Рачкова задержали и поместили под стражу.

С предъявленным ему обвинением он не согласился, а позже признаков политической ненависти в его посте не нашли авторы трех судебных лингвистических экспертиз.

Тогда следствие переквалифицировало дело против Рачкова, убрав отягчающее обстоятельство в виде мотива «политической ненависти».

В ходе процесса обвинение просило суд назначить ему год и девять месяцев лишения свободы. В итоге Рачкова приговорили к полутора годам в колонии-поселении. После зачета времени содержания под стражей — один день в СИЗО за два дня колонии — Рачков 26 апреля вышел на свободу.

Источник: «Сетевые свободы»

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