В Госдуму внесли законопроект, который вводит уголовную ответственность за работу в незарегистрированных иностранных НПО 

В Госдуму внесли законопроект, который вводит уголовную ответственность за организацию и участие в деятельности незарегистрированных Минюстом иностранных неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщил председатель комиссии нижней палаты парламента по «иностранному вмешательству» Василий Пискарев.

По его словам, за участие в деятельности иностранной НПО, которая не значится в реестре Минюста, предлагается ввести штрафы от пяти тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей — для юридических лиц. Для иностранцев и лиц без гражданства штраф составит до 50 тысяч рублей, а также их смогут выдворять с территории России.

За организацию деятельности незарегистрированной в России НПО предлагают ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Такой же уголовный срок предлагают ввести и для тех, кто работает в НПО и уже привлекался за это к административной ответственности.

«Очевидно, что иностранная НПО, которая намеренно отказывается регистрировать в Минюсте свой филиал, то есть — действовать в соответствии с законодательством нашей страны, не может преследовать никаких благих целей. Работа таких организаций — это вмешательство во внутренние дела и попытка дестабилизировать обстановку в России», — объяснил необходимость поправок Пискарев.

Кроме того, он сообщил, что в Госдуму внесены поправки в закон об «иностранных агентах». Если их примут, то «иноагентам» запретят получать государственную имущественную помощь. При этом Минюст сможет не только следить за их деятельностью, но и контролировать соблюдение законодательства об «иноагентах» в целом. Штраф за невыполнение в срок предписаний Минюста, по словам Пискарева, предлагают установить в размере 300 тысяч рублей.

Источник: Комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России

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