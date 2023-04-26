Суд закрыл заседание по ограничению Навального в сроках ознакомления с материалами нового уголовного дела против него. На изучение 700 листов ему дали 10 дней

Спустя семь минут после начала заседания, на котором решался вопрос о сроках ознакомления Алексея Навального с материалами нового уголовного дела против него, судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева закрыла процесс для слушателей и прессы. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Закрыть заседание для публики суд попросил следователь Роман Видюков. Навальный возражал. «Попытка закрыть этот процесс — это попытка незаконно ограничить меня в ознакомлении с материалами дела и попытка сделать так, чтобы об этом никто не узнал», — сказал он, напомнив, что в новом деле против него 196 томов.

По словам одного из ближайших соратников Навального Ивана Жданова, политику дали всего один день на ознакомление с 700 листами материалов уголовного дела. В свою очередь, Навальный попросил разрешения читать документы во вне рабочее время — до утренней или вечерней проверки. Он пояснил, что это не нарушает распорядок дня.

В итоге суд постановил, что Навальный должен ознакомиться с материала за 10 дней — до 5 мая.

В октябре прошлого года против Навального, который находится в заключении, возбудили новое уголовное дело об организации и финансировании экстремистской деятельности.

Сегодня же Навальный написал в своих соцсетях, что после очередных 15 суток в штрафном изоляторе его в тот же день вернули обратно в ШИЗО.

«Как принято говорить в таких случаях — веха! Для меня отменили железное правило тюрем, свято соблюдавшееся и в СССР, и в России: после “пятнашки” в ШИЗО зека нужно хотя бы на сутки “поднять” на зону перед тем, как дать еще одну “пятнашку”», — написал Навальный в своем телеграм-канале.

Обновлено 12:45, изменен заголовок и добавлена информация о решении суда.

Источник: «Медиазона», «Навальный»

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