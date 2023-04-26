«Сосьвы почти не осталось». В уральском поселке за сутки сгорели более 150 домов. Два человека погибли 

Поселков Сосьва в Свердловской области оказался практически уничтожен в результате крупного пожара. За сутки там сгорело более 150 строений, два человека погибли.

Пожар начался около полудня 25 апреля на лесопилке. По одной из версий, там сжигали опилки и из-за сильного ветра и сухой погоды огонь быстро перекинулся на жилые дома. Региональный Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности.

К вечеру в МЧС сообщили, что в поселке горят 50 строений. Местных жителей, а также более 200 заключенных расположенного там лечебно-исправительного учреждения эвакуировали. Здание колонии сгорело, как и дома многих ее сотрудников.

«Сосьвы почти не осталось. Сгорела центральная улица, школа, больница, колония — полностью. Пригнали поезд пожарный, вертолеты. А толку? Вроде как пожар затихает, ветер остановился, но в целом там полный ужас. Людей расселяют по школам», — передает слова очевидца издание E1.ru.

Локализовать пожар удалось только утром 26 апреля. А днем в региональном управлении Следственного комитета уточнили, что огонь уничтожил 130 жилых домов и более 30 нежилых строений. Под завалами спасатели нашли тела двоих погибших — мужчины и женщины.

Как пишет E1.ru, пострадавшим от пожара выплатят по десять тысяч рублей на человека от местной администрации и столько же от министерства социальной политики региона.

25 апреля пожары вспыхнули сразу в нескольких населенных пунктах Свердловской области. Так, в поселке Таежный Махневского городского округа сгорели более 40 домов, в том числе 23 жилых. А в поселке Висим сгорели около десяти строений.

Источники: «Интерфакс», E1.ru, ТАСС

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