«Самое страшное место на земле». Руководство ИК-6 вымогало у заключенных деньги на строительство «тюрьмы в тюрьме» для Алексея Навального

Вадим Акимов, бывший заключенный ИК-6 Владимирской области, где содержится Алексей Навальный, в интервью каналу «Навальный Live» рассказал о том, как в колонии готовились к приезду политика, а также о пытках, вымогательствах, запрете общаться с Навальным и даже смотреть на него.

Вадим Акимов отбывал в ИК-6 десятилетний срок за убийство. Он освободился, подписав контракт с ЧВК Вагнера и отслужив в рядах наемников на войне в Украине в качестве штурмовика.

Акимов рассказал, что он и другие осужденные рассчитывали, что с появлением Навального сотрудники колонии перестанут открыто пытать и бить заключенных, «прекратится беззаконие». Однако, вместо этого, еще до оглашения приговора Навальному, с заключенных ИК-6 начали собирать деньги на строительство для него «тюрьмы в тюрьме».

«Для Навального строили отдельный дом, отдельный отряд. Собирали деньги с осужденных, которые хотят освободиться по УДО. Собирали деньги на строительство вот этого спецотряда. Возводили заборы для средств массовой информации, поскольку понимали, что будут приезжать», — рассказал Акимов.

По его словам, в том секторе, где находился Навальный построили декорацию для журналистов — повесили плакат, нарисовав на нем фасад дома с окном и силуэтом осужденного, который пьет чай.

Заключенных, которые должны были быть в одном отряде с Навальным, тщательно отбирали. «Там целый кастинг был», — говорит Акимов. По его словам, сотрудники колонии специально выбирали для этого «стукачей». Их обучали и проводили с ними беседы, после чего они «подсаживались» к Навальному.

Тем заключенным, кого не одобрило руководство, запрещено было не просто разговаривать с Навальным, но даже смотреть на него. Для этого придумали правило «пяти звонков».

«Пять звонков когда звучат — все должны зайти в помещение барака, ни в коем случае не подходить к окнам. За этим отдельно следили. Если ты находишься где-то на улице, то в первую очередь ты должен отвернуться и принять меры, чтобы оказаться внутри помещения. И только после того, как по камерам сотрудники видели, что все находятся внутри, после того, как они видели, что никто не может куда-то выйти или увидеть Навального, только после этого Алексея Анатольевича выводили», — говорит Акимов.

Он отметил, что когда Навальный перемещался по территории колонии, то она «замораживалась». Если у Навального назначено судебное заседания, то могла не работать школа. Некоторые заключенные не могли встретиться с адвокатами, потому что «идет Навальный».

Тем не менее однажды Акимову удалось поговорить с Навальным. После этого его сразу вызвали к руководству колонии.

«Мне просто объяснили, что если еще раз увидят меня вместе с Алексеем Анатольевичем, говорящим на те или иные темы — не важно какие, я просто пропаду без вести», — пояснил он.

ИК-6 Акимов называет «пыточным конвеером» и «самым страшным местом на земле». По его словам, он также подвергался пыткам и вымогательствам со стороны сотрудников колонии. Так, он рассказал, что однажды администрация потребовала у него 600 тысяч рублей. Чтобы убедить его отдать деньги, Акимова били, пытали и морили голодом.

«В штабе на меня набросились 12 молодцов в масках, с дубинками, связали мне руки и ноги. Били током, окунали в воду, отбили мне пятки, половые органы. Обосновывая это тем, что если ты хочешь, чтобы все это прекратилось, то заплати и тогда мы тебе поможем», — вспоминает он.

После избиений и пыток Акимова, по его словам, голого привязали к кровати и продержали так 14 дней подряд, без еды и возможности сходить в туалет. «Два раза в сутки они проверяли мое состояние и заливали в меня воду. Мочиться мне приходилось под себя. Уже через семь дней я хотел умереть», — рассказал Акимов.

Он отметил, что случаев смертей от пыток в ИК-6 — огромное количество. Но власти не принимают никаких мер.

Источник: «Навальный Live»

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