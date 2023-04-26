Россиянам начали рассылать повестки в военкоматы с угрозами «ограничительных мер»

Россиянам начали приходить повестки в военкоматы с угрозами наложения «ограничительных мер». Фотографию одной из таких повесток в своем фейсбуке опубликовал руководитель правозащитного проекта «‎Идите лесом» Григорий Свердлин.

В документе говорится, что 21-летнему призывнику нужно явиться в военкомат Выборгского района Петербурга утром 28 апреля «для прохождения медицинского освидетельствования».

При этом в повестке стоит штамп с надписью: «Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок, в отношении вас будут введены ограничительные меры».

Закон, приравнивающий высланные электронные повестки к врученным бумажным и позволяющий ограничивать призывников в правах, в том числе на выезд из страны, президент Владимир Путин подписал 14 апреля.

Источник: Григорий Свердлин

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