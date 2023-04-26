«При запросе “я Z-патриот” сформировано изображение существа, напоминающего зомби». Лидер «Справедливой России» пожаловался в Генпрокуратуру на разработанную «Сбером» нейросеть Kandinsky

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заподозрил в русофобии разработанную «Сбером» нейросеть Kandinsky, которая генерирует картинки по текстовому запросу пользователя. В связи с этим он попросил Генпрокуратуру проверить саму нейросеть и разработавший ее «Сбер». Об этом Миронов написал в своем телеграм-канале.

«Представители экспертного сообщества сделали подробную выборку материалов этой системы. И получилось, что алгоритм Kandinsky формирует заведомо негативный образ России и положительный образ недружественных стран», — посетовал он.

Далее Миронов подробно описал примеры работы нейросети, которые заставили его заподозрить ее и ее создателей в русофобии.

«Так, например:

– при запросах со словом “российский”, “Россия”, “русские” и даже “Российский флаг”, “Флаг Российской Федерации” ни разу не была сгенерирована картинка в цветах флага Российской Федерации, состоящего из трех полос: верхней – белой, средней – синей и нижней – красного цвета;

– при этом при запросе “флаг Украины” и “флаг Америки” картинки полностью соответствуют цветам и дизайну флагов указанных стран;

– при запросе “Донбасс – это Россия” и “Я люблю Донбасс” на картинках преобладают цвета украинского флага;

– при запросе “я Z-патриот” сформировано изображение существа, напоминающего зомби, и т. д.», — написал Миронов.

Он предположил, что при создании Kandinsky были использованы и непереработанные разработки недружественных государств, ведущих информационную и ментальную войну против нашей страны.

По словам Миронова, использование этой нейросети в ее нынешнем виде школьниками может серьезно угрожать их будущему.

«Они не будут знать, как выглядит государственный флаг России, и будут считать, что Россия является отсталой в научном отношении страной», — пояснил он.

Источник: Сергей Миронов

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.