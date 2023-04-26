«Не очень понятно, зачем нам тогда мэрия вообще». Совет депутатов Новосибирска отменил в городе прямые выборы мэра

Депутаты Городского совета Новосибирска утвердили решение Новосибирского областного Заксобрания об отмене в городе прямых выборов мэра. Об этом пишет телеграм-канал оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020».

Как сообщается, за отмену выборов проголосовали 38 депутатов, против — пять. Перед этим 33 депутата при 13 «против» высказались за то, чтобы голосовать по этому вопросу без предварительного обсуждения.

«Не очень понятно, зачем нам тогда мэрия вообще, если все будет управляться напрямую губернатором», — прокомментировал решение коллег оппозиционный депутат Антон Картавин в своем телеграм-канале. Он напомнил, что теперь остался единственный способ вернуть в Новосибирск прямые выборы мэра — областной референдум.

22 марта Картавин сообщил о начале подготовки к плебисциту по этому вопросу. Соответствующее предложение он внес на очередной сессии Совета депутатов.

«Я объявил о подготовке к референдуму о возврате прямых выборов мэров в нашей области. Большинство от “Единой России”, как и ожидалось, этот вопрос не заинтересовал. Они выборы мэра продали уже давно», — написал тогда Картавин.

В феврале этого года за отмену прямых выборов мэра в городе проголосовало большинство депутатов областного Заксобрания Новосибирска. Соответствующий законопроект предполагает, что глава города будет избираться представительным органом муниципального образования «из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса». Избранный таким образом мэр будет возглавлять городскую администрацию в течение пяти лет.

Источники: «Новосибирск 2020», «Говорит Картавин»

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