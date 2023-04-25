Злоумышленники взломали аккаунт на «Госуслугах» жителя Южно-Сахалинска с инвалидностью и записали его добровольцем на войну в Украину

Житель Южно-Сахалинска оказался записан добровольцем на войну в Украину в результате взлома его аккаунта на «Госуслугах». Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, местному жителю позвонил неизвестный и представился сотрудником «Госуслуг». Он рассказал мужчине об утечке его данных, а также поинтересовался, где тот хранит деньги. После этого сахалинец продиктовал злоумышленнику код из смс.

«Через три дня потерпевший зашел в приложение "Госуслуги" в свой личный кабинет и обнаружил информацию о том, что он записан добровольцем на СВО, а также нецензурные высказывания», — сообщили в местной полиции.

Там также добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Источник: Управление МВД России по Сахалинской области

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