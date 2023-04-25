«В жопу себе забей эту шапку». В Екатеринбурге мужчину, который оскорблял ребенка из-за шапки с буквой Z, задержали бойцы ОМОНа

В Екатеринбурге бойцы ОМОНа задержали 57-летнего мужчину, который оскорблял чужого ребенка из-за шапки с буквой Z. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Имя задержанного не называется.

«Гражданина, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по городу Екатеринбургу. К операции по его задержанию привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии», — сказал он. Горелых также пояснил, что задержанный не знаком с ребенком или его родителями.

В отделении полиции мужчина на камеру извинился «за замечание, сделанное в некорректной форме». Предъявили ли ему обвинения и по какой статье — неизвестно.

Инцидент произошел накануне и попал на камеры видеонаблюдения. «В жопу себе забей эту шапку, придурок», — кричал мужчина мальчику, который выходил из соседнего подъезда. Местные СМИ пишут, что он якобы схватил ребенка за руку, но на кадрах, распространившихся в сети, этого не видно.

«Папа у нас работает в Росгвардии. Наш сын очень гордится своим отцом и сам попросил пришить ему символ на шапку. Мы очень испугались», — прокомментировала произошедшее мать мальчика.

Источники: ТАСС, JustMedia

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.