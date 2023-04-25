В Новосибирске обнаружили около 200 свежих могил погибших на войне в Украине 

В Новосибирске на Гусинобродском кладбище обнаружили множество свежих могил погибших на войне в Украине. По примерным подсчетам, речь может идти о более чем 200 захоронениях, пишет «Тайга.инфо».

По данным издания, под могилы с одинаковыми крестами, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти, отдан один из кварталов кладбища. Все погребенные там погибли в конце 2022 начале 2023 годов.

«Тайга.инфо» отмечает, что на большинстве могил лежат венки с символикой ЧВК Вагнера, на других — только венки в цветах российского триколора.

«Многие имена на крестах, которые удалось проверить, ранее не упоминались в официальных сообщениях о гибели военнослужащих в “спецоперации”», — пишет издание.

В этом квартале кладбища также похоронены несколько мобилизованных из республики Тува. Их родственники узнали об этом только после того, как фотографии могил опубликовали в соцсетях. Журналисты «Новой Тывы» тогда предположили, что власти не сообщили семьям солдат об их гибели, чтобы не платить страховое обеспечение и единовременные пособия.

Источник: «Тайга.инфо»

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