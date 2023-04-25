В Кении обнаружены тела десятков последователей культа, лидер которого обещал им «встречу с Иисусом», если они откажутся от пищи

Полиция Кении обнаружила десятки могил в лесу Шакахола, расположенном на востоке страны. 21 апреля правоохранители начали эксгумацию и извлекли в общей сложности 90 тел, среди которых были и дети. Об этом пишет местная газета The Star.

По данным издания, следствие полагает, что погибшие — последователи культа, основанного местным пастором Полом Маккензи. Он убеждал адептов культа в скором конце света и призывал голодать до смерти, чтобы «встретиться с Иисусом».

Как пишет The Star, основанная пастором община поселилась в лесу Шакахола в 2019 году. Первые несколько лет последователи культа регулярно ездили в ближайший город за продуктами, об этом следствию рассказали местные таксисты.

По словам местных жителей, ситуация начала меняться в 2022 году. Последователи культа перестали допускать в свое поселение посторонних, а в 2023 году стали вести себя враждебно и заблокировать проезд по главной дороге, пролегающей через лес. В марте этого года появились первые сообщения о том, что адепты культа начали умирать.

После того, как делом занялась полиция, ей удалось найти 30 выживших последователей Маккензи. При этом некоторые из них отказались от помощи и продолжили голодать.

Лидера культа пастора Маккензи задержали 15 апреля — после того, как были найдены тела четырех человек, умерших от голода. Это стало для него уже вторым задержанием — за месяц до этого после смерти от недоедания двоих детей, чьи родители были адептами культа, его задержали, но затем выпустили под залог.

Сам Маккензи сообщил полиции, что на «встречу с Иисусом» отправились больше тысячи его последователей. В свою очередь, местные правозащитники полагают, что в братских могилах, найденных в лесу рядом с местом обитания общины, находятся около 150 тел. По данным кенийского общества Красного Креста, пропавшими без вести числятся не менее 213 членов культа, половина из которых — несовершеннолетние.

Президент Кении Уильям Руто, комментируя произошедшее, назвал пастора Маккензи преступником, которого надо отправить в тюрьму.

«То, что мы наблюдаем, сродни терроризму. Не имеет никакого значения, что Маккензи притворяется пастором, на самом деле он страшный преступник. Террористы используют религию, чтобы оправдать свои отвратительные действия. Такие люди, как Маккензи, используют религию, чтобы делать то же самое. Такие люди, как Маккензи и все другие террористы и преступники, не принадлежат ни к какой религии, им место в тюрьме», — сказал Руто.

Источник: The Star

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