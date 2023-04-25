Украина готовится начать контрнаступление «уже в следующем месяце». Подробностями плана Киев не делится даже с Вашингтоном — The New York Times

Украинская армия планирует начать контрнаступление уже в следующем месяце. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники в американской администрации.

По их словам, предположительно, наступать ВСУ будут на юге страны, «в том числе вдоль береговой линии Украины на Азовском море, недалеко от Крыма, аннексированного Россией». В то же время источники издания отметили, что подробностями своих планов украинские военные не делятся даже с американскими союзниками.

Как подчеркивает издание, результаты грядущей наступательной операции критически важны для будущего Украины.

«Без решающей победы западная поддержка Украины может ослабнуть, и Киев может столкнуться с растущим давлением, чтобы начать серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта», — говорится в материале.

При этом издание напоминает, что у украинских военных по-прежнему есть немало проблем, которые могут помешать успешному контрнаступлению. Так, тяжелые бои в Бахмуте, который российские войска непрерывно штурмуют уже несколько месяцев, истощили запасы боеприпасов ВСУ, а наиболее боеспособные подразделения украинской армии, оборонявшие этот город, понесли большие потери.

В то же время, как следует из недавней утечки секретных документов Пентагона, к концу апреля должна завершиться подготовка 12 новых бригад ВСУ численностью четыре тысячи человек каждая. Тренировкой и снабжением этих новых подразделений занимаются США и другие страны НАТО.

Собеседники NYT в американской администрации разошлись в прогнозах относительно последствий успешного украинского контрнаступления. Так, одни считают, что оно вряд ли резко изменит ситуацию на фронте в пользу Украины, а другие убеждены, что украинская армия «снова сможет удивить».

При этом неназванный европейский чиновник сказал NYT, что успех украинского контрнаступления, вероятно, не заставит Владимира Путина пойти на уступки — скорее всего, он лишь отправит на фронт больше новых солдат.

По мнению европейских и американских источников издания, российские власти готовятся к проведению новых этапов мобилизации, но в этот раз хотят не допустить массового бегства из страны мужчин, как это было после объявления мобилизации осенью 2022 года.

Источник: The New York Times

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