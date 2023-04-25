Тульский суд по требованию прокуратуры заблокировал сайт о том, как «стать феей из Винкс в домашних условиях»

В Туле суд по требованию прокуратуры постановил заблокировать сайт с инструкциями о том, как «стать феей из Винкс в домашних условиях». Об этом пишет местное издание «Тульские новости».

В иске, поданном прокуратурой, говорится, что сотрудник ведомства провел мониторинг и «с помощью персонального компьютера, на котором установлена операционная система и пакет прикладных программ, осуществил выход в телекоммуникационную сеть “Интернет” посредством браузера».

Оказавшись в интернете посредством браузера, прокурор ввел в поисковике фразу «как стать феей огня из Винкс». В результатах поиска он обнаружил сайт с соответствующими инструкциями, предполагающими манипуляции с огнеопасными предметами.

Проанализировав содержание сайта, сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что там описаны действия, которые способны привести к самоубийству или «иным опасным для жизни и здоровья» последствиям.

Вероятно, речь идет о распространившейся в интернете в 2016 году картинке с «инструкцией» на русском языке, в которой говорится, что для того, чтобы стать феей, нужно ночью незаметно от родителей открыть на кухне газ и лечь спать.

Как уточнили в прокуратуре, сайт зарегистрирован в США, поэтому установить и привлечь к ответственности его администратора не удалось.

«Клуб Винкс» — фантастический мультсериал итальянского производства, популярный в основном среди детей младшего школьного возраста. Действие мультсериала происходит во вселенной, наполненной волшебством, вымышленными планетами и мифическими созданиями, а главные героини сериала — феи, повелевающие силами различных стихий.

Источник: «Тульские новости»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.