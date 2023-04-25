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«Денег мне взять негде». Правозащитница из Северска, которую судят за «фейки» об армии, попросила суд назначить ей реальный срок, так как она не в состоянии оплатить штраф 

15:27 • 25.04.2023

65-летняя правозащитница из Северска Марина Новикова, которую судят за военные «фейки», попросила суд назначить ей реальный срок. Свою просьбу она объяснила тем, что не в состоянии выплатить штраф. Об этом пишет «ОВД-Инфо» и «Сибирь.реалии». 

«Я прошу суд только об одном — о назначении не штрафа, а сразу срока, потому что даже на минимальную сумму штрафа, определенную в инкриминируемой мне статье, (700 тысяч рублей) и с рассрочкой на пять лет денег мне взять негде», — сказала она в суде. 

Ранее прокурор попросил суд приговорить Новикову к трем годам лишения свободы. 

Дело против Новиковой возбудили 15 марта 2022 года. Правозащитники отмечают, что она стала одной из первых обвиняемых по новой статье о военных «фейках». 

По версии обвинения, Новикова распространяла «недостоверные сведения» об обстреле украинских городов российскими военными в своем телеграм-канале «Правда города Северска». В качестве меры пресечения суд назначил ей запрет определенных действий — ей нельзя выезжать из Северска и пользоваться интернетом. 

В начале октября, когда дело уже поступило в суд, у Новиковой ухудшилось здоровье. Она переболела коронавирусом, после чего возникли кардиологические осложнения. Ей назначили операцию на сердце и постоянное наблюдение врача.

Источник: «ОВД-Инфо», «Сибирь.Реалии»

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