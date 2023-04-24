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В России планируют запретить смену гендерного маркера в паспорте без «хирургических вмешательств»

12:04 • 24.04.2023

Минюст планирует отменить возможность смены гендерного маркера в паспорте и иных документах без хирургического вмешательства. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко. 

«Это позволит исключить в нашей стране возможность сменить пол человека путем простого изменения документов», — сказал он.

По его словам, сейчас для смены маркера в паспорте необходима соответствующая медицинская справка. Чуйченко отметил, что для ее получения не обязательно «проведение хирургических вмешательств». 

«Мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Также возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять», — сказал Чуйченко. 

Таким образом, Минюст планирует внести изменения не только в закон «Об актах гражданского состояния», но и в закон «Об основах охраны здоровья граждан». 

Чуйченко также привел статистику ЗАГСов с 2018 года, когда в России заработали механизмы, позволяющие сменить маркер в документах, по 2022 год. Так, по его словам, за это время в стране 2700 человек сменили маркер в документах. С их участием было заключено 190 браков. 

Источник: ТАСС

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