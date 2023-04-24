В аннексированном Симферополе осудили местного жителя за участие в «незаконном вооруженном формировании»

Киевский районный суд аннексированного Симферополя приговорил местного жителя, чье имя не называется, к четырем с половиной годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональную пресс-службу ФСБ. Его признали виновным в «участии в незаконном вооруженном формировании».

По версии следствия, житель Симферополя состоял в «Крымско-татарском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана», который участвовал в блокаде полуострова в 2015 году. В России он признан террористической организацией.

Позже суд пришел к выводу, что подсудимый добровольно вступил в действующий на территории Украины батальон в 2016 году.

«Подсудимый занимался обеспечением деятельности указанного формирования. При этом, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, подозреваемый не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

По решению суда житель Симферополя первый год проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили один год ограничения свободы.

В середине апреля стало известно, что сотрудники ФСБ по Крыму и Севастополю задержали двух граждан Украины, которых обвинили в участии в том же добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана.

Источник: ТАСС

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