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Украина и Евросоюз договорились о взаимном признании и исполнении судебных решений

16:23 • 24.04.2023

Совет Евросоюза принял Украину в число стран-участниц Гаагской конвенции о признании и исполнении судебных решений. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации. 

Документ был принят в 2019 году. Он обязывает власти стран-участниц признавать и приводить в исполнение решения, вынесенные по гражданским или торговым делам в других государствах, состоящих в конвенции. 

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер сказал, что теперь связи между Украиной и ЕС укрепятся. Сейчас Швеция председательствует в совете Евросоюза. 

Источник: Совет ЕС

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