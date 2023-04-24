Украина и Евросоюз договорились о взаимном признании и исполнении судебных решений

Совет Евросоюза принял Украину в число стран-участниц Гаагской конвенции о признании и исполнении судебных решений. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

Документ был принят в 2019 году. Он обязывает власти стран-участниц признавать и приводить в исполнение решения, вынесенные по гражданским или торговым делам в других государствах, состоящих в конвенции.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер сказал, что теперь связи между Украиной и ЕС укрепятся. Сейчас Швеция председательствует в совете Евросоюза.

Источник: Совет ЕС

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