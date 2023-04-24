Суд отправил жителя Подмосковья на принудительное лечение за то, что тот облил краской баннер с символом «Z»

Мировой судья 123-го судебного участка в Можайске рассмотрел уголовное дело Андрея Кизевальтера, обвиняемого в вандализме по политическим мотивам (часть 2 статья 214 УК). Судья направил его на принудительное лечение «в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях». Об этом сообщает проект «Сетевые свободы».

По версии следствия, Андрей Кизевальтер облил желтой и синей красками баннер с изображением георгиевской ленты в виде буквы «Z» и надписью «Своих не бросаем», размещенный на здании можайского ДК.

В апреле 2022-го Кизевальтера задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. 22 сентября Кизевальтера арестовали на 10 суток по статье о неповиновении полиции из-за участия в митинге против моблизации. По данным «ОВД-Инфо», на выходе из спецприемника 2 октября активиста задержали и составили на него протокол по «митинговой» статье. На следующий день Кизевальтера оштрафовали на 250 тысяч рублей по статье о повторном нарушении «митингового» законодательства (часть 8 статьи 20.2 КоАП).



Источники: «Сетевые свободы», «ОВД-Инфо»

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